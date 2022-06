Diego Llorente: "Las victorias con sufrimiento saben mejor"

Diego Llorente, central de la selección española y del Leeds United, ha querido recalcar el enorme partido que ha hecho España ante el combinado suizo. "El equipo ha salido a ganar, no son partidos fáciles. Fuera de casa se sufre, pero estas victorias valen igual y saben mejor". "En la primera parte hemos sido superiores y hemos podido meter más goles". Además, ha querido recalcar que los defensas no se sienten señalados. "Debate siempre hay, pero tengo confianza en todo el equipo y en los defensas". "Esto no para y tenemos que seguir ganando", finalizaba el ex jugador de la Real Sociedad.