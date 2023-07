Entrevista a Nacho Martín Blanco, candidat del PPC el 23J

Rubén Urdiales entrevista Nacho Martín Blanco, candidat del Partit Popular de Catalunya per Barcelona a les eleccions generals de 2023. Té 40 anys, llicenciat en periodisme i ciències polítiques, és professor universitari. Ha estat tertulià i articulista en diversos mitjans. Fins fa poques setmanes ha estat diputat i portaveu del grup de Ciutadans. Després de la davallada de la formació les municipals del 28M, va fer el salt a les files popular.

Nacho Martín Blanco creu que “no és raonable” que els socialistes “s'arroguin el mèrit de la millora de les circumstàncies a Catalunya”. “Sembla que amb un Partit Popular al govern això no pugui passar. I és una irresponsabilitat dir que si no governen ells a Catalunya no hi pot haver tranquil·litat”, ha dit.

El número 1 del PP de Catalunya per Barcelona es mostra partidari a l’entesa entre PP i PSOE “per les grans reformes que necessita Espanya”. "L'interès general d'Espanya estarà molt millor representat quan el PP i el PSOE estiguin d'acord. O quan un dels partits o socialistes pacte amb una plètora de partits que el que volen és liquidar la unitat d'Espanya", ha argumentat.

Martín Blanco considera que "Catalunya ha de tornar a ser el referent per la resta d'Espanya, ha de tronar a ser la locomotora econòmica d'Espanya" i que els catalans han de tenir un "tracte equitatiu com els altres ciutadans d'Espanya".