Entrevista a Roger Montañola, candidat del PDeCAT - Espai CiU

Lluís Falgàs entrevista Roger Montañola, candidat del PDeCAT - Espai CiU per Barcelona a les eleccions generals de 2023. De Barcelona, té 37 anys, llicenciat en ciències polítiques i autónom. Va ser regidor de Premià de Dalt i diputat al Parlament de Catalunya del 2010 al 2015.

Roger Montañola diu que "queda moltíssim" al patit del PDeCAT - Espai CiU de l'antiga convergència. "Catalanisme útil a Madrid", assegura i diu que volen donar resposta a tota "aquella ciutadania que es troba orfe" els últims vuit anys. A més, reivindica el seu partit com una manera de fer política a Madrid "seriosa i rigorosa": "El senyor Trias guanya a Barcelona fent de convergent". Ha criticat Junts per haver agafat "la línia més dura, més ancorada... Nosaltres diem: 'Ja n'hi ha prou d’anar a Madrid a no fer res'!

Diu respectar la figura d'Artur Mas, que va vincular-se amb vincles de Junts, però és una decisió "que no compartim" i reivindica ser una "combinació d'una nova generació i un partit català que pugui fer coses": "Jo reivindico una manera de fer política no per reivindicar uns polítics en concrets: Política, seriosa, rigorosa, negociadora... una manera de fer política a Madrid"

El número 1 del PDeCAT assegura que els ciutadans catalans tenen dues opcions. D'una banda, el model de la CUP: activisme, tot el dia denuncies i anunciant que van a bloquejar i, d'una altre, que compartim moltes de les causes. I ells: "Nosaltres anem a Madrid a fer feina i negociar els interessos de Catalunya".

Es mostra a favor de votar un referèndum d'autodeterminació "pactat i dins del marc legal". Ara bé, Montañola creu que "sembla que no forma part de l’ordre del dia ni de la política catalana ni espanyola".

Sobre els pactes postelectorals, Montañola assegura que davant un possible acord d'investidura seran "pràctics i realistes": "Votaria a qui passés per caixa i més donés a Catalunya allò que mereix".

"Estem en un escenari que el senyor Feijoo podria estar en un cert avantatge. Cap dels dos tindran majoria absoluta, s’hauran d’avenir a pactar pactes postelectorals", assenyala Montañola qui marca la línia vermella a tancar un acord on estigués involucrat VOX. Des del punt de vista de l'esquerra per investir el candidat socialista Pedro Sánchez, li preocupa Sumar. "Defensem un model menys intervencionista", ha argumentat.

Montañola assegura que a Madrid prioritzarà el "peix al cove". "Peix al cove guanya al res al cove, i els darrers anys el cove no hi ha hagut res. Aquesta manera de fer és convergent, correcte amb molt d’orgull. És el que ha fet el PNB els darrers anys".