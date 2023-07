Entrevista a Meritxell Batet, candidata per Barcelona del PSC el 23J

Lluís Falgàs entrevista a Meritxell Batet, cap de llista per Partit Socialista de Catalunya (PSC) a les eleccions generals de 2023, dins del cicle d'entrevistes especials als candidats catalans del 23J.

Preguntada pels pactes postelectorals, Batet ha descartat una coalició entre el PP i el PSOE. “En cap cas”, ha dit rotundament la que és presidenta del Congrés. A més, ha criticat la manca de “sentit d’estat del PP” per donar suport a la formació d’un govern socialista en els darrers anys: “El PP sempre ofereix el mateix: si ells guanyen, han de governar i, si no, també”.

Batet ha admès que no s’ha pogut aconseguir la renovació del finançament i que cal continuar en aquesta línia. Ha fet valdre tot el que s’ha aconseguit amb el “gir de 180 graus” que ha fet l’executiu en aquest sentit i que ha permès més inversions a Catalunya. Tanmateix, ha reclamat que les comunitats autònomes “facin els deures” i ha fet una estrada d’orelles al govern català: “No pot ser que Catalunya s’hagi autoexclòs dels mecanismes multilaterals per defensar Catalunya al consell política fiscal, cal que hi sigui”.