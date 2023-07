Entrevista a Aleix Sarri, candidat 5 de Junts els 23J

Lluís Falgàs entrevista a Aleix Sarri, candidat número 5 de les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions generals de 2023 dins del cicle d'entrevistes especials als candidats catalans del 23J. Té 38 anys. Llicenciat en Biotecnologia i màster en Relacions Internacionals. En els últims anys la seva activitat gira entorn de la política catalana a la Unió Europea. El 2014 va publicar el llibre 'La Unió Europea en perill. Tot el que volies saber sobre l'Europa i l'euro'. L'any 2016, conjuntament amb Ramon Tremosa, de qui va ser assistent i assessor quan és eurodiputat, va publicar l'Europa que PIB fracassà. Actualment, és cap de l'equip tècnic de Junts per Catalunya al Parlament Europeu i director de l'Oficina Europa Parlamentària de Junts.

Sobre els recents resultats publicats del CIS preelectoral que donen per guanyador el PSOE, Sarria no li ha donat gaire credibilitat: "Nosaltres no donem especial importància al que pugui dir el CIS, perquè darrerament sempre els resultats que ha donat no s'han ajustat a la realitat".

Sobre els possibles pactes postelectorals, Sarria ha criticat que l'actual president del Govern Pedro Sánchez no tingui com a prioritat a Catalunya i assegura que Junts no té cap al·licient per tornar a fer-lo president: "Nosaltres no hi tenim incentius. Una altra cosa és que potser ens hauríem de fer la pregunta contrària perquè tothom sap quin és el preu de Junts per Catalunya. D'alguna manera és la resolució del conflicte polític a través de l'autodeterminació i d'una solució que s'assembli molt a l'amnistia. La qüestió és, per en Pedro Sánchez, que és més important la unitat d'Espanya o que entri Vox".

Idiu que el que prioritza Sánchez és la unitat d'Espanya: "Tota aquesta història que ve el llop, també l'hem de contextualitzar perquè el Partit Socialista Obrer Espanyol, si volgués per aturar l'extrema dreta, el que ha de fer és negociar de veritat per l'autodeterminació a Catalunya i per una amnistia".

Sobre la unitat entre el bloc independentista tant a Catalunya com al Congrés, Sarri defensa que només hi estaran per la independència. "Si és una posició unitària, per defensar la seva determinació i per defensar una amnistia. Per fer altres coses no ens hi trobaran". I ha defensat que "és molt important portar l'estratègia del president Puigdemont de Brussel·les a Madrid i mantenir-lo allà".