Entrevista a Gerardo Pisarello, candidat 2 d'ECP pel 23J

Lluís Falgàs entrevista a Gerardo Pisarello, candidat número 2 de les llistes per Barcelona de Sumar – En Comú Podem a les eleccions generals de 2023 dins del cicle d'entrevistes especials als candidats catalans del 23J.

Gerardo Pisarello Prados és fill de Tucumán, Argentina. Té 53 anys. Jurista hispano-argentí. Doctor en Dret i professor titular de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona. Ha estat primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i fins ara diputat d'En Comú Podem i secretari primer de la Mesa del Congrés dels Diputats. Es presenta a les eleccions de diumenge com a número 2 de la llista de Sumar - En Comú Podem de Barcelona. És autor de diversos llibres i articles sobre constitucionalisme, democràcia i drets humans. Ha col·laborat amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, lloc on va conèixer a l'Ada Colau.

Sobre els possibles pactes postelectorals, Pisarello confia a poder reeditar els acords postelectorals amb els mateixos partits polítics amb què ho ha fet l’anterior legislatura. El candidat dels comuns, reivindica la seva formació com l'única que “garanteix reeditar el govern de coalició”. Per això reclama el vot per Sumar En Comú Podem i que d’altres formacions siguin "més contundents". I afegeix: "Ara només el vot per Sumar garanteix reeditar el govern de coalició".

Pisarello assegura que "la prioritat és mantenir un espai bilateral de diàleg polític entre Catalunya i Estat", si bé asseguren que l'amnistia la tenen present: "Sabem que és algo que s’ha de conquerir. En cap cas deixaríem d’investir un govern amb el partit socialista permetent que governi l’extrema dreta".

Pisarello ha defensat la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, com la persona com a garant d'autogovern. : "És la persona amb la qual més avançarem en matèria d'autogovern. Ella s'ha compromès amb la necessitat de portar un acord polític a un espai bilateral amb l'Estat i que la ciutadania de Catalunya pugui votar sobre aquest acord polític. Això. No s'havia produït mai. Això no s'havia produït mai en aquests últims anys. És veritat que la relació amb l'Estat ha millorat".