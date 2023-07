Entrevista a Mireia Vehí, candidata de la CUP per Girona el 23J

Lluís Falgàs entrevista a la candidata de la CUP per Girona a les eleccions generals de 2023, Mireia Vehí, de Vilafant (Alt Empordà), sociòloga de 38 anys, ha estat ciutadà al Congrés per Barcelona. Parlamentària de la CUP al parlament i que va abandonar l’any 2017 per l’aplicació de l'article 155. Ha militat en diferents moviments socials. És membre de la junta d'estudis africans. La seva mare és candidata dels socialistes pel Senat.

La número 1 de la CUP a Girona reivindica la CUP davant un possible Congrés "més a la dreta" com a partit "estressant" de l'independentisme i l'esquerra tant catalana com espanyola. Vehí assegura que el “cicle de la taula de diàleg s’ha tancat” al Congrés: "S’obre un nou cicle sobre la data i pregunta del referèndum".

Sobre la seva experiència a Madrid, Vehí destaca que la CUP ha rebutjat algunes lleis o s'ha abstingut en algunes votacions perquè eren "poc ambicioses" o "poc transformadores", i creu que la majoria tenen una voluntat recentralitzadora: "La majoria de lleis recentralitzen competències. Hi ha una obsessió permanent per la centralització de competències".

Descarta que el PP i el PSOE siguin el mateix, però matisa: "El PSOE en aquest govern, en aquesta legislatura, no només no ha lliurat una batalla conra els poders més reaccionaris de l'estat sinó que l'ha apuntat".



La política independentista ha titllat d'"escàndol" que se celebrés en una televisió privada el debat cara a cara entre Sánchez i Feijóo i defensa que s'hauria d'haver fet en un mitjà públic com RTVE. "Va ser un debat caduc, d'uns senyors que s'atropellaven, amb zero mencions a les qüestions principals... només hi havia retrets", ha qualificat del debat.