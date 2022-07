La tiktoker i periodista Daniela Requena parla obertament amb Tània Sarrias i Luc Loren sobre el seu procés de transició d'home a dona, i com ha arribat a ser com sempre s'havia sentit. La secretària de LGTBI del PSOE valencià ha publicat el llibre 'Mamá, soy mujer' on explica el seu procés de transició