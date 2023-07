El cuiner Mikel Iturriaga va viure per primer cop aquest dia tan especial pujat a una de les carrosses, sempre hi havia participat a peu de carrer. A l'especial Orgull! 2023 recorda l’odi que existeix contra la comunitat LGTBIQ+ a les xarxes socials i explica com va convertir un insult en un motiu d’orgull.