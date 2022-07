Esta semana “En Lengua de Signos” acude a la octava RIA de la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE en la que ha participado Saved by the sign, una plataforma antirracista que saca a luz el racismo que pasa desapercibido en nuestro día a día. Veremos a un grupo de personas sordas y sordociegas hacer el Camino de Santiago. Bajo el lema "Camiñar unidas para vencer as barreiras", quieren dar visibilidad a los obstáculos que encuentran en sus vidas. Y nos iremos hasta la sierra de Cazorla, donde los jóvenes con implante coclear han disfrutado y mucho de CampAICE, el campamento que organiza la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España.