Emprende - 24/04/23

El programa Emprende ofrece esta semana una edición especial sobre cupón de la Organización Nacional de ciegos de España, que dedica el cupón del lunes 24 de abril Emprende y RTVE con motivo de su décimo aniversario.



Visitamos Centro Logístico y de Producción de Lotería de la ONCE donde se fabrican los cupones y vemos cómo se fabrica el cupón dedicado a Emprende.



También visitamos el servicio de la ONCE donde los libros se reciben en tinta en el servicio bibliográfico y se pasan a BRAILLE a petición de los afiliados, ya sea por necesidades de estudio o por ocio.



Y finalizamos en el museo de la ONCE, único en el mundo, donde se pueden conocer algunos de los monumentos más emblemáticos, tanto de nuestro país como del extranjero, que se perciben mediante el tacto.