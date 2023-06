Emprende: Emprende - 12/06/23 | RTVE Play

El programa Emprende muestra lo que han hecho algunos autores desde que tuvieron la idea de escribir un libro hasta que lo publicaron y los siguientes pasos para promocionarlo. Porque el trabajo del autor empieza desde el mismo momento en que se publica su libro para darlo a conocer constantemente, porque la editorial solo lo promociona las dos primeras semanas.

Para triunfar el autor tiene que implicarse al máximo en todas las acciones relacionadas con el libro, como demuestran las emprendedoras que ayudan a dar visibilidad a los proyectos a través de Branding for writters.

Conocemos también el método MAPEA que apoya a las personas que saben escribir, o que quieren aprender a hacerlo, pero que no tienen acceso al mundo editorial, básicamente por desconocimiento. A casi todas ellas les falta lo mismo: el acceso a los centros de poder donde se decide qué se publica y qué no se publica.