El Vespre - 13/01/2023

Reunir-se l'abans possible per arribar a un acord sobre els pressupostos catalans. És al que s'han emplaçat el president de la Generalitat i el cap de l'oposició durant una conversa telefònica que han mantingut avui. La incògnita ara és si ja s'han vist o ho faran aviat i si aquesta cita serà la definitiva... La que ha de servir per desbloquejar els comptes amb el suport dels socialistes o per trencar les converses.

De moment, des de l'equip negociador del Govern, consideren una irresponsabilitat que els pressupostos no tinguin llum verda només per la discrepància sobre alguna proposta concreta, en referència a l'ampliació de l'aeroport i els projectes del Hard Rock i el Quart Cinturó, que el PSC continua mantenint sobre la taula com a condició pel seu sí.