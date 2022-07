Nous àudios de Villarejo on parla amb Cospedal del suposat "finançament irregular de Podem". El Vespre entrevista al Portaveu d'Unides Podem al Congrès, Pablo Echenique. "Els implicats en la difusió dels àudios tenien com a objectiu manipular les eleccions i Feijóo hauria de demanar perdó". Creu que hauria d'expulsar a l'exministra del partit si realment és "moderat". "Dolores de Cospenal no està a presó perquè el jutge ha decidit no investigar-la". Unides Podem estudia emprendre accions legals.