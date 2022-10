Dalmases deixa la vicepresidència de Junts

Francesc de Dalmases ha decidit plegar com a vicepresident de Junts per Catalunya i com a membre de la Comissió del Parlament sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Una decisió acceptada per l'executiva nacional per unanimitat i que arriba després de l'informe intern del partit crític amb la seva conducta quan va "intimidar" una periodista del programa "FAQS" en una entrevista a Laura Borràs.