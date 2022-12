El ple del Congrés avala derogar la sedició entre acusacions de colpisme

La reforma impulsada pel Govern per a transformar el delicte de sedició en un de desordres públics agreujats i rebaixar les penes per malversació ha tirat endavant en el Congrés amb 184 vots a favor -dels socis de coalició i els seus aliats parlamentaris-, 64 en contra i una abstenció. El Tribunal Constitucional, que finalment ha ajornat al dilluns la seva decisió sobre si frena part d'aquesta llei a petició del PP. El PP i Ciutadans han decidit no votar en senyal de protesta. PSOE i Podemos han inclòs una reforma per a desbloquejar la renovació pendent de quatre magistrats del TC. L'objectiu del Govern és que la llei, vegi la llum abans de Cap d'Any.