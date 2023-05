La CUP acusa ERC i Junts de deixar córrer la independència

La candidata de la CUP per Barcelona, Basha Changue, acusa Xavier Trias d'amagar la independència i a ERC de no fer propostes. Jordi Turull referma l'aposta de Junts per mantenir l'alcaldia de Tàrrega. Xavier Trias marca les línies vermelles dels pactes.

Gabriel Rufián i Marta Rovira protagonitzen el míting d'ERC en suport de l'alcaldable de Mollet del Vallès. Maragall vol recuperar el català a Barcelona. El PSC es bolca a Lleida amb Fèlix Larrosa per recuperar la Paeria. Els alcaldes socialistes del Besòs recriminen manca de cooperació a la Generalitat.

Jaume Asens reivindica a Sant Feliu del Llobregat el llegat dels comuns del 15M en l'actual Govern. Anna Grau de Ciutadans planteja la gratuïtat dels centres esportius pels majors de 65 anys i Daniel Sirera (PP) aposta per una rebaixa d'impostos a la ciutat.