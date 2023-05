Els comuns celebren l'acte central a Barcelona amb alerta contra l'entesa Trias-Collboni

Acte central d'Ada Colau a plaça Catalunya de Barcelona. Els comuns criden a la mobilització per evitar una entesa entre Trias i Collboni. El ministre de Cultura, Miquel Iceta acompanya Jaume Collboni a Sarrià. L'alcaldable socialista acusa Trias de formar part d'un partit que genera “inestabilitat”

Junts insisteix a marcar perfil independentista per atreure els votants d'ERC. El PDeCat considera que a les municipals "no toca. L'alcaldable socialista, Ernest Maragall, acusa Collboni de seguir-li el joc a Vox i s'erigeix en el vot útil per barrar l'entrada a la ultradreta a Barcelona.

La candidata de Ciutadans, Anna Grau vol posar ordre a la mobilitat a Barcelona, començant per les bicicletes i els patinets. Eva Parera, de Valents, es compromet a posar fi a "l'intervencionisme" de Colau per permetre treballar a les promotores i constructores.





Ada Colau crida a la mobilització en l'acte central de la campanya dels comuns a Barcelona. Mentrestant, Junts intensifica la pugna per concentrar el vot independentista.