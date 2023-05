El republicà Ernest Maragall retreu a Jaume Collboni que actuï de subordinat de l'Estat i acusa Trias de ressuscitar l'antiga Convergència. L’alcaldessa socialista Núria Parlon es veu millorant els resultats de fa 4 anys a Santa Coloma de Gramenet i critica les promeses de Rufián. Junts busca fer-se forat a Tarragona amb un nou cap de cartell que "no renega de Convergència". El PDeCAT proposa millores en l'espai públic per les persones amb mobilitat reduïda. Cs planteja la necessitat d'establir un procediment ràpid per desallotjar els habitatges ocupats.