Les propostes de mobiitat i els pactes centren els missatges de campanya

Les propostes de mobilitat d'ERC i del PSC a Barcelona passen respectivament per fer un tercer túnel pel litoral barceloní per descongestionar les Rodalies i cobrir les Rondes. Eva Parera, de Valents diu que suprimirà els carrils bici del carrer Aragó, la Meridiana i la Via Agusta.

L'alcaldessa, Ada Colau, defensa a Gràcia les polítiques feministes del seu mandat i garanteix que el seu futur està a Barcelona.Gonzalo De Oro, candidat de Vox, promet lluitar contra els okupes i la delinqüència. També la seguretat és un dels eixos de l'acte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyant l'alcaldable Daniel Sirera.

En matèria econòmica la CUP aposta per una banca pública per impulsar projectes a la ciutat i Ara Pacte Local, la marca municipalista del PDECat, marca perfil de centre a Vic.