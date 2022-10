El Vespre - 31/10/2022

Quan s'havien saltat tots els obstacles d'una negociació complicada, Alberto Núñez Feijóo fa marxa enrere i deixa en paper mullat l'acord a què havia arribat amb el govern socialista per la renovació del Consell General del Poder Judicial. Quatre anys de mandat caducat, contravenint la constitució i la pressió de la Comissió Europea, no han estat suficients. El motiu és que Pedro Sánchez s'estigui plantejant la reforma del delicte de sedició. Feijóo vincula una cosa amb l'altra i a Pedro Sánchez li sona a Xantatge. Carles Puigdemont ha fet una carta en què diu que no hi veu cap millora en la resolució del conflicte amb aquesta reforma.