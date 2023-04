El Vespre - 31/03/2023

Pedro Sánchez ha dit que la sentència a Laura Borràs demostra que és un cas flagrant de prevaricació i de mal us dels recursos públics. Això s'ha intrepretat com una negativa a l'indult. Sánchez ha dit això a Pekín després de la cimera amb el president Xinès Xi Jinping a qui li ha demanat diàleg per frenar la guerra ilegal a Ucraïna. El lider xinès li ha ofert contribuïr plegats a la pau i al desenvolupament del món. Una setmana marcada pel retorn a Barcelona i la detenció i posterior posada en llibertat de Clara Ponsatí. Cimera de l'aigua al Palau de la Generalitat.