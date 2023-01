El Vespre - 31/01/2023

El govern ha pactat amb els sindicats la pujada del salari mínim un 8%, és a dir fins a 1.080 euros mensuals. L'executiu de Pedro Sánchez ha optat per una de les propostes més altes que indicaven els experts. Es tracta de gairebé el 60% del salari mitjà. I avui també és notícia que el Tribunal de la Unió Europea ha dit que Bèlgica no es pot negar a les extradicions de Llarena a no ser que demostri que hi ha d'eficiències sistèmiques que posin en dubte el judici just.