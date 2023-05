El Vespre - 30/05/2023

El president de la Generalitat Pere Aragonès ha comparegut avui per demanar unitat a l'independentisme de cara a les eleccions generals del 23 de Juliol després dels resultats de diumenge. I els mals resultats és el que ha convençut a Ciutadans de no presentar-se a les pròximes eleccions al congrés.Aquest partit ha obtingut un 1,3% dels vots desapareixent dels parlaments autonòmics i de les grans ciutats on es presentaven.