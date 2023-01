El vespre - 30/01/2023

Avui, representants del govern de la Generalitat han estat reunits matí i tarda amb els negociadors del PSC per mirar d'arribar a un acord per aprovar els pressupostos. Des del PSC diuen que encara hi ha serrells importants a resoldre i els comuns els hi demanen que deixin de marejar la perdiu. En tot cas s'acaba el dia sense acord. Avui també s'han assegut a negociar els metges amb el Govern i tampoc hi ha acord. L'escull principal continua sent l'augment de les retribucions.