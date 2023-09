El Vespre - 28/09/2023

Sánchez dona per fet que tornarà a ser escollit president d'aquí a poc. Trenca així el silenci que ha mantingut durant el debat d'investidura de Feijóo. Des d'Esquerra, en canvi, rebaixen expectatives: avisen que el suport a Sánchez queda encara lluny. Qui sembla que acosta posicions són Esquerra i Junts. Han presentat una proposta al Parlament per no donar suport a la investidura si no "es compromet a treballar" per a un referèndum. I juntament amb la CUP han acordat una altra per l'amnistia. El PSC ja ha avisat que votarà en contra.