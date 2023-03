El Vespre - 28/03/2023

Clara Ponsatí ha estat detinguda aquesta tarda a Barcelona després de fer una roda de premsa per explicar el seu retorn. Ponsatí tenia una ordre de detenció per un delicte de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. L'exconsellera d'ensenyament que fa 5 anys que vivia fora d'Espanya per eludir la presó ara és membre del Parlament Europeu per Junts i, per tant, en principi té immunitat parlamentària.