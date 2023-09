El Vespre - 27/09/2023

Alberto Núñez Feijóo no ha superat la votació d'investidura. Ha aconseguit només 172 vots dels 176 on se situa la majoria absoluta. 178 diputats hi han votat en contra. La següent ronda serà divendres, on Feijóo només cal que aconsegueixi més sis que nos. Res fa pensar que hi hagi variació en les majories.

I, al Parlament, continua el debat de política general. Hi connectarem en directe per extreure'n conclusions. H