El Vespre - 26/04/2023

La consellera d'Acció Exterior Meritxell Serret ha estat condemnada a un any d'inahabilitació pel Tribunal Superior de Justícia de Cataluya per un delicte de desobediència per l'1 d'Octubre i li imposa una multa de 12.000 euros. El President Aragonès ha dit que la manté al Govern perquè la sentència no és ferma. Serret ja ha avançat que la recorrerà. Anem fins a l'hotel on s'allotja Bruce Springsteen i parlem amb alguns fans del cantant.