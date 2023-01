El Vespre - 26/01/2023

El President de la Generalitat Pere Aragonès ha compaegut avui per explicar que finalment accepten la proposta del PSC de reprendre les obres de la B-40 per desencallar l'acord dels pressupostos. Però recordem que els comuns, amb qui ja tenien un acord, van dir que si s'invertia un euro en aquesta infraestructura ells trencarien el pacte. Però com que és un acord extra pressupostari, tot segueix igual. D'altra banda, Salvador Illa ha dit que encara hi ha altres serrells per tancar com l'ampliació de l'aeroport o el hard Rock i que dilluns es tornaran a seure a negociar.