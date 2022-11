El Vespre - 25/11/2022

Avui centrem el discurs en la violència que pateixen les dones. És el 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona i milers de persones han sortit al carrer per reivindicar la lluita feminista. De fet, dades dels Mossos mostren que les denúncies per violència masclista han augmentat un 13% a Catalunya respecte a l'any passat.

També connectem amb Luxemburg perquè avui s'ha fet el judici per la immunitat de Puigdemont. L'advocat de l'Eurocambra ha dit que li van permetre accedir a l'escó "probablement de manera il·legal" i Gonzalo Boye ha defensat que són víctimes de persecució política i que es demostra amb la reforma del delicte de sedició.

Ho debatem tot amb Enric Marin, Toni Bolaño, Josep Marti.