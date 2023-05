El Vespre - 25/05/2023 | Catalunya

Estem molt pendents del temporal que creua Catalunya. Protecció Civil manté l'alerta Inuncat per les fortes pluges i per l'augment del cabal de rius i rieres. I s'embolica el tema de la compra de vots. La Guàrdia civil ha detingut la candidata del PSOE al municipi murcià l'Albudeite per intentar comprar vots, un jutjat investiga el vot per correu a la Gomera per presumptes irregularitats i El PSOE de Carboneras a Almeria i de Bigastro al País Valencià han denunciat als candidats del PP per possible compra de vots.

En parlem amb Esther Vivas, Carles Fernández i Gerard Guiu.