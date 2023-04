El Vespre - 25/04/2023

Aquest migdia s'ha tancat el reg del canal d'Urgell per primera vegada després de 160 anys d'història. Els pagesos estan preocupats per les collites i la Generalitat acusa a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre de manca de previsió. El cas és que des de principis d'any les previsions apuntaven a aquesta sequera. Ens preguntem si s'hagués pogut reduïr el cabal del canal molt abans per allargar al màxim el reg o perquè la comunitat de regants s'ho ha trobat al damunt? I la Generalitat, ha estat a l'alçada? Repassem també alguns dels llibres d'aquest Sant Jordi i ens aturem a la catifa taronja dels Premis Sant Jordi de Cinematografia.