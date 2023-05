El Vespre - 24/05/23 | Catalunya

Els pagesos de Lleida s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar a la generalitat i a la delegació del govern que es prenguin mesures urgents per la sequera. Parlarem també d'una nova operació policial contra una xarxa de compra de vots a Mojácar a Almeria. La Guàrdia Civil ha detingut a 7 persones, dues de les quals són el número 2 i el 5 de la llista del PSOE. Sembla que no té res a veure amb el cas de Melilla. I com cada dia també farem repàs de la campanya electoral.

En parlem amb Jordi Surinyac, Milagros Pérez Oliva i Juan Carlos Valero.

La manifestació de la pagesia de Lleida a Barcelona per la sequera i el nou cas de frau electoral a Mojácar marquen els temes de debat d'aquest dimecres.