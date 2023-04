El Vespre - 24/04/2023

Els regants del canal d'Urgell negocien amb la Generalitat els ajuts per fer front a la situació que els quedarà després que demà es tanqui el reg per la sequera i es posi en risc la collita de 50.000 hectàrees. Demanaran la declaració de Zona d'Emergència Climàtica. Mentrestant continuen llençant-se 266.000 litres d'aigua al dia per dues fuites a Badalona i Santa Coloma.