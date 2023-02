El Vespre - 24/02/2023

Seguim sense explicacions convincents sobre el que va fallar en el cas dels germans de Sallent. Entrevistarem ara a la Secretària de Transformació Educativa Núria Mora per intentar aclarir els fets. Per què l'Institut, l'Ajuntament i el departament van dir que no hi havia bulling? Els professors de l'Institut eren els únics que no ho sabien? I el Psicòleg de l'institut, no ho va detectar parlant amb els menors? o els serveis socials? o el psicòleg de l'EAP? Tampoc en sabia res? Ningú va poder ajudar aquests germans?

Un any de l'inici de la guerra d'Ucraïna. A Barcelona hi ha una concentració convocada per recordar l'inici del conflicte bèl·lic.