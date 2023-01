El Vespre - 24/01/2023 | RTVE Catalunya

Dia de negociacions per part del govern de la Generalitat. Per una banda, els responsables del departament de Salut continuen parlant amb els metges per arribar a un acord a les portes de la vaga de demà i dijous i per l'altra continuen els contactes amb Junts i el PSC per intentar arribar a un acord respecte als pressupostos. Els mestres ja s'han aixecat de la taula perquè no s'han revertit totes les retallades i el departament no fa marxa enere amb l'avançament de l'inici del curs escolar. I els taxistes mantenen l'aturada de 4 hores. Així estan les coses. Aquestes són algunes de les qüestions que tractarem avui amb els nostres analistes Dani Guillem, Joan López Alegre i Anna Simó.