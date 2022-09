El Vespre - 23/09/2022

Més de 140 trucades per la pluja al telèfon 112 fins a les 6 de la tarda sobretot del Camp de Tarragona. A Vila-seca ha calgut tallar la carretera N-340 i també s'ha inundat l'hospital de Santa Tecla de Tarragona. Salut prepara una llei per prohibir fumar en espais com entrades d'escoles, parades de bus i terrasses d'establiments.