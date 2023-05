El Vespre - 23/05/23 | Catalunya

L'operació policial contra la compra de vots ha arribat a Barcelona. La delegada del govern a Melilla diu que s'ha constatat un intent de suborn a funcionaris de correus de la capital catalana. De moment hi ha 9 detinguts, entre els quals hi ha un conseller del govern de coalició per Melilla. I estarem també pendents de la manifestació antifeixista i antisistema d'aquesta tarda a Barcelona.

En parlem amb Anna Simó, Àlex Sàlmon i Marc López Plana