El vespre - 23/01/2023

Avui hem tingut l'evidència que s'acosten les eleccions municipals i els partits mouen fitxa. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona ,Jaume Collboni, ha dimitit per preparar la campanya i l'han criticat tots els seus adversaris. Aragonès no aconsegueix l'acord per aprovar pressupostos amb el PSC i surt amb la patronal i sindicats a pressionar, i els comuns diuen que si fan el quart cinturó ells es fan enrere. Mentrestant taxistes, mestres i metges es preparen per la vaga de dimecres i dijous, i els veïns de sentmenat es tanquen dins del CAP per protestar per la deficiència del servei.