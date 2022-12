El Vespre - 22/12/2022

Avui és dia d'alegria. El Gordo ha deixat més de 150 milions d'euros en premis a Catalunya. I, entre l'alegria de la pluja de milions, al Senat s'ha aprovat la reforma del Codi Penal, amb l'oposició del PP en el fons i en la forma, per convocar el ple en un dia com avui. I han aprofitat l'avinentesa per fer un paral·lelisme entre la loteria i els que segons ells han estat afortunats per la reforma legal.

Encetem així l'últim vespre de l'any 2022 i ho fem amb Xavier Melero, Carles Fernandez i Álex Salmon.