El Vespre - 22/09/2022

El preu de l'energia ofega les petites i mitjanes empreses. Entrevista a Pau Molins, advocat de Sandro Rosell, que valora molt positivament la seva absolució per segona vegada. L'Audiència Nacional no admet la querella de Rosell contra Villarejo. Campdevànol està "en xoc" per la mort de la noia de 21 anys i decreta tres dies de dol. Aquesta tarda s'ha produït una concentració en rebuig al crim