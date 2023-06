El Vespre - 22/06/2023

A Catalunya hi ha 143 municipis tensionats pel que fa al preu del lloguer. Són zones on els llogaters paguen més del 30% del sou mitjà a fer front a les despeses de l'habitatge. És on viu el 80% de la població a Catalunya o sigui més de 6 milions de persones. Principalment, són pisos a la regió metropolitana i a la costa. En aquestes zones no es podrà augmentar el lloguer vigent els últims 5 anys, amb la correcció de l'IPC. En el cas d'un gran tenidor haurà d'aplicar un preu preestablert pel ministeri.