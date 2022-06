El Vespre El Vespre - 22/06/2022 Reunió entre Laura Vilagrà i Fèlix Bolaños per reprendre les relacions polítiques que s'havien vist afectades pel cas 'Pegasus'. 00:36:54 Recomendado para mayores de 12 años

El Vespre - 22/06/2022 Recomendado para mayores de 12 años Sinopsis L'exministre Jorge Fernández Díaz va dirigir l'‘operació Catalunya’ contra Pujol. El titular d'Interior, al cap de la policia i a Villarejo: “Negaré, fins i tot sota tortura, que aquesta reunió ha existit”. Reunió entre Laura Vilagrà i Fèlix Bolaños per reprendre les relacions polítiques que s'havien vist afectades pel cas 'Pegasus'. Es posarà data a la reunió entre Aragonès i Sánchez abans de l'agost. Dispositiu per Sant Joan. La Generalitat ha activat unes mesures de seguretat sense precedents Ficha técnica Géneros Cataluña Idiomas Catalán

[an error occurred while processing this directive]