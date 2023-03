El Vespre - 22/03/2023

Com era previsible la moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez ha fracassat. Respecte als resultats, només hi han votat a favor els diputats de Vox. El PP s'hi ha abstingut. Ara bé, sobre qui ha beneficiat o qui ha perjudicat, hi ha un consens unànime que l'executiu socialista n'ha sortit enfortit.