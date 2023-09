El Vespre - 21/09/2023

Al llarg d'aquest dijous s'han succeït les reaccions a les paraules de Pedro Sánchez que escoltàvem en directe des de Nova York ahir. Tothom interpreta que es referia que era favorable a l'amnistia i això ha aixecat polseguera.

No només Feijóo diu que es tracta d'un frau electoral, sinó que dins del PSOE també hi ha qui s'hi oposa, representats per Felipe González i Alfonso Guerra. Amb aquest mar de fons s'ha publicat un baròmetre del CIS que diu que el PSOE guanyaria les eleccions si es fessin avui