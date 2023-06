El Vespre - 21/06/2023

La policia ha detingut a l'alcadessa de Sitges, Aurora Carbonell, d'ERC en el marc d'una operació anticorrupció. 11 detinguts per una acusació d'adjudicació irregular de subvencions i contractes a la Taula del Tercer Sector del municipi. El jutge Pablo Llarena torna a dictar una ordre de detenció nacional contra Clara Ponsatí per no haver-se presentat a la citació del 24 de juliol.