Alejandro Blanco, president del COE, dona per inexistent la candidatura entre Catalunya i Aragó pels JJOO d'hivern 2030. El Govern avisa que la reunió Vilagrà-Bolaños no normalitza relacions sinó que abordarà si es pot superar el bloqueig. 38 dotacions dels Bombers treballen a l'incendi de Sant Pere de Ribes, que afecta 20 hectàrees. El foc és a Can Pere de la Plana i les flames pugen muntanya amunt en un lloc de difícil accés.