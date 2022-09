El Vespre El Vespre - 20/09/2022 Pere Aragonès replica a Moreno i Ayuso que "no aconseguiran competir" amb el teixit econòmic català amb el dúmping fiscal. 00:41:57 Recomendado para mayores de 12 años

El Vespre - 20/09/2022 Recomendado para mayores de 12 años Sinopsis Pere Aragonès replica a Moreno i Ayuso que "no aconseguiran competir" amb el teixit econòmic català amb el dúmping fiscal. ERC du a terme un acte per recordar el cinquè aniversari de les detencions de diversos càrrecs del Govern vinculats amb l'organització del referèndum de l'1 d'Octubre. Ficha técnica Géneros Cataluña Idiomas Catalán

[an error occurred while processing this directive]