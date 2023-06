El Vespre - 20/06/2023

Continuen les converses per anar tancant pactes com avantsala de les eleccions del 23 de juliol. A Catalunya les mirades se centren a la Diputació de Barcelona. Mentre que a la resta de comunitats l'atenció es posa en els pactes del PP i VOX que han fructificat a Balears però que ha fracassat a Extremadura i unes declaracions de Feijóo en les que diu que si necessita pactar amb Vox serà per decisió del PSOE.